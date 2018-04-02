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Досуг Отдых

Второй пляж для маломобильных граждан оборудуют на Маяковском спуске

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По информации департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары, летом 2018 года будут оборудованы восемь пляжей.

- на 1-й очереди набережной (от улицы Ленинградской до Вилоновской);
- на 2-й очереди набережной (от улицы Маяковского до спуска на Первомайской и до границы пляжа "Кинап");
- на 4-й очереди набережной (от улицы Осипенко до дамбы у Силикатного оврага);
- на спуске улицы Советской Армии;
- на спуске Барбошиной поляны;
- у санатория "Можайский";
- на Красной Глинке;
- на спуске Загородного парка.

Также сообщается, что в этом году планируется оборудовать два пляжа для маломобильных граждан — в районе Некрасовского и Маяковского спусков (ранее планировалось, что он появится в районе четвертой очереди набережной у Ладьи). Там уложат твердое покрытие до воды, установят пандусы для захода в воду, кабины для переодевания, скамейки, биотуалеты.

Перед завозом песка на пляжи, водолазы очистят дно от бутылок, банок, крупных камней, мусора. Также на территории пляжей разместят стенды с информацией о правилах поведения, запрете курения и распития спиртных напитков, выгула собак. Вся информация будет продублирована на английском языке.

Теги: пляж Самара инвалиды благоустройство

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