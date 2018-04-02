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Концерт "Аквариума" с 20 апреля перенесли на 17 мая

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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20 апреля на сцене самарского Дома офицеров должна была выступить группа "Аквариум" с новой программой "Время N". Билеты можно было приобрести за 800 руб. - 4 тыс. рублей. Однако позже организаторы сообщили о том, что концерт переносится в связи с болезнью фронтмена группы Бориса Гребенщикова.

На днях стала известна новая дата концерта - 17 марта. На данный момент в продаже остались билеты за 1-4 тыс. рублей. Ранее купленные билеты действительны.

Теги: Самара отмена концерта Аквариум Гребенщиков Борис музыка концерты ОДО

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