Концерт "Аквариума" с 20 апреля перенесли на 17 мая

20 апреля на сцене самарского Дома офицеров должна была выступить группа "Аквариум" с новой программой "Время N". Билеты можно было приобрести за 800 руб. - 4 тыс. рублей. Однако позже организаторы сообщили о том, что концерт переносится в связи с болезнью фронтмена группы Бориса Гребенщикова.

На днях стала известна новая дата концерта - 17 марта. На данный момент в продаже остались билеты за 1-4 тыс. рублей. Ранее купленные билеты действительны.