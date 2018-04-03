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Автострахование Автомобили

Страховщики для оформления выплат по ОСАГО больше не вправе требовать справки о ДТП

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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29 марта вступили в силу новые правила страхования, утвержденные Банком России, согласно которым страховым компаниям при оформлении выплат больше не требуется справка о ДТП.

Напомним, ГИБДД перестала выдавать подобные справки еще в октябре прошлого года, и в результате возникло правовое противоречие с Правилами ОСАГО, КАСКО и международным соглашением по страхованию "Зеленая карта". В ноябре 2017 года между Российским союзом автостраховщиков и МВД РФ была согласована схема работы без справок. Она сводилась к тому, что инспектор ГИБДД вносит сведения, которые раньше были в справке, в бланк административного протокола или постановления. Эта схема применяется и на настоящий момент.

Участникам ДТП страховщики тем не менее рекомендуют кроме получения административного документа от ГИБДД самостоятельно заполнить бланк  извещения о ДТП, чтобы гарантировать полноту данных. Например, сотрудник ГИБДД может забыть указать VIN код автомобиля виновника или возможные скрытые повреждения автомобиля пострадавшего.

Как поясняет Олег Кокорев, владелец агентства "Страховой Советник Кокорев", в таких случаях пострадавшему в выплате не отказывают, но страховщик может попросить дополнить эти данные через подачу извещения о ДТП, которое предусмотрено для Европротокола.

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Карен, при нынешнем кризисе автострахования только вы сами сможете гарантировано себе помочь, обращаясь по очереди в самарские компании с подобным вопросом. Тут даже автоюрист не поможет—при желании вам откажут, и будут чисты перед законом.

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