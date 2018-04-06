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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Опубликованы официальные тарифы на речную навигацию

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское речное пассажирское предприятие в соответствии с Государственным контрактом № 9-3/7/18 от 29.03.2018 г. согласовало стоимость проезда с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Тарифы на проезд судами ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года.

*Самара – Рождествено - 80 рублей
Самара - Поляна им. Фрунзе -70
Самара - Подгоры - 95
Самара - Гаврилова Поляна - 95
Самара - Ширяево - 110
Самара - Богатырь - 115
Самара - Солнечная Поляна - 120
Самара - Зольное - 140
Осипенко - Зеленая Роща - 70
Осипенко - Поляна им. Фрунзе - 70
Осипенко - Пляж им. Фрунзе - 95
Осипенко - Подгоры - 95
Осипенко - Гаврилова Поляна - 95
Поляна им. Фрунзе-Пляж им.Фрунзе - 70
Поляна им. Фрунзе - Подгоры - 95
Поляна им. Фрунзе - Гаврилова Поляна - 95
Поляна им. Фрунзе - Ширяево - 105
Поляна им. Фрунзе - Богатырь - 105
Поляна им. Фрунзе - Солнечная Поляна - 105
Поляна им. Фрунзе - Зольное - 115
Пляж им. Фрунзе - Подгоры - 90
Пляж им. Фрунзе - Гаврилова Поляна - 90
Подгоры - Гаврилова Поляна - 70
Ширяево - Богатырь - 70
Ширяево - Солнечная Поляна - 70
Ширяево - Зольное - 70
Богатырь - Солнечная Поляна - 70
Богатырь - Зольное - 70
Солнечная Поляна - Зольное - 70
Самара - Средний пляж - 70
Самара - Нижний пляж - 70
Самара - Шелехметь - 100
Самара - Винновка (Монастырь) - 110
Самара - Винновка (Осиновка) -120
Средний пляж - Нижний пляж - 70
Средний пляж - Шелехметь - 90
Средний пляж - Винновка (Монастырь) - 90
Средний пляж - Винновка (Осиновка) - 90
Нижний пляж - Шелехметь - 70
Нижний пляж - Винновка(Монастырь) - 90
Нижний пляж - Винновка (Осиновка) - 90
Шелехметь - Винновка(Монастырь) - 90
Шелехметь - Винновка (Осиновка) - 90
Винновка (Монастырь) - Винновка (Осиновка) - 70

**Багаж - 60 руб.

**Велосипед - 110 руб.
Домашние животные (кошки, собаки) - 60 руб.

Полный список направлений, по которым этим летом будут осуществляться речные пассажирские пригородные перевозки, а также стоимость билетов для различных групп населения опубликованы на сайте СРПП.

Теги: СРПП транспорт навигация тарифы Волга Самара

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