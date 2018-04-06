Опубликованы официальные тарифы на речную навигацию

Самарское речное пассажирское предприятие в соответствии с Государственным контрактом № 9-3/7/18 от 29.03.2018 г. согласовало стоимость проезда с Министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

Тарифы на проезд судами ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" на пригородных и внутригородских маршрутах в навигацию 2018 года. **Багаж - 60 руб. **Велосипед - 110 руб.

Домашние животные (кошки, собаки) - 60 руб. Полный список направлений, по которым этим летом будут осуществляться речные пассажирские пригородные перевозки, а также стоимость билетов для различных групп населения опубликованы на сайте СРПП.