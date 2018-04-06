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Права потребителя

Роспотребнадзор не нашел нарушений в том, что самарский шоколад хорошо горит

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Через социальные сети и мессенджеры в настоящее время распространяется видеоинформация о горьком шоколаде производства фабрики "Россия", который подвергается процессам горения. Якобы это свидетельствует о его небезопасности.

В связи с этим Управление Роспотребнадзора по Самарской области сообщает, что по данным ранее проводимых надзорных мероприятий и производственного лабораторного контроля, проводимого ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", качество и безопасность производимого на территории области шоколада и шоколадной продукции соответствуют требованиям технического регламента таможенного Союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011).

"Горение для продуктов питания — естественный физико-химический процесс, интенсивность которого связана с составом продукта, - сообщают в ведомстве. - Управление призывает граждан не доверять случайным источникам информации, а в случае сомнений в качестве продуктов питания, в частности шоколада, обращаться в Управление  для принятия мер".

Добавим, что в настоящее время Управлением организован отбор и доставка шоколада и шоколадной продукции для лабораторных исследований. В то же время "Волга Ньюс" проводит собственное исследование, о результатах которого мы расскажем уже через неделю.

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