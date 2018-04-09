Из-за резкого таяния льда на Волге прекращено транспортное сообщение между Самарой и Рождествено

В связи с ледоходом движение судов на воздушной подушке, работающих от ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" на пригородном маршруте Самара-Рождествено приостановлено. Об этом сообщает портал "Речфлот-63".

Сообщается также, что информацию об изменении в расписании и фактическом движении судов можно уточнить в справочной службе речпорта по тел. (846) 222 93 37.