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Из-за резкого таяния льда на Волге прекращено транспортное сообщение между Самарой и Рождествено

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ледоходом движение судов на воздушной подушке, работающих от ООО "Самарское речное пассажирское предприятие" на пригородном маршруте Самара-Рождествено приостановлено. Об этом сообщает портал "Речфлот-63".

Сообщается также, что информацию об изменении в расписании и фактическом движении судов можно уточнить в справочной службе речпорта по тел. (846) 222 93 37.

Теги: Самара Рождествено транспорт Волга ледокол СРПП речной транспорт пригородные перевозки

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