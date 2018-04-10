В Самаре обсудили проблемы борьбы с раком полости рта

В России раком полости рта ежегодно заболевает около 6,5 тыс. человек. Это примерно 1% от общего числа зарегистрированных онкологических больных. Зачастую этот вид заболеваний диагностируют слишком поздно. И тем не менее, в случае выявления диагноза пациенту не стоит падать духом. А для этого нужно знать, где получить необходимую информацию для эффективного лечения болезни.

В пятницу, 6 апреля, в Самаре прошел Евразийский форум по раку полости рта с участием ведущих экспертов в этой области из России, Индии, Казахстана и Египта. "Мы организовали эту встречу для общественности, для пациентов, — подчеркнул основатель и член совета директоров Евразийской федерации онкологии Айер Субраманиа. — Мы говорим не только о лечении, которое на сегодняшний день смогло далеко продвинуться. Мы говорим о необходимости повышения качества жизни пациентов, об их эффективной реабилитации. Этому, к сожалению, сегодня уделяется мало внимания".

В каком возрасте стоит задуматься об онкодиагностике С увеличением продолжительности жизни населения растет и количество заболевающих раком. Какие обследования не следует игнорировать и что происходящее в организме должно насторожить?

По словам хирурга-онколога, председателя российского экспертного совета Евразийского общества по онкологии головы и шеи Виктора Письменного, сложность опухолей, локализованных в области рта, заключается в том, что болезнь видна невооруженным глазом, и многим сложно решиться на операцию. И тем не менее в форуме приняло участие порядка десяти самарских пациентов — счастливчиков, которые однажды победили рак. У всех них есть семья.

"Моим детям — шесть и восемь лет, и, знаете, мотивация и желание жить — просто запредельные", — поделился с гостями форума один из пациентов по имени Владимир. Летом прошлого года он узнал о своем диагнозе — четвертая стадия рака ротоглотки. На тот момент мужчина не чувствовал боли или неудобств, его ничего не беспокоило, только появилась небольшая припухлость на шее, которая и стала причиной обращения. Владимир прошел несколько курсов химиолучевой терапии. Медлить не было смысла, и он обратился к хирургам. Больному прочили глубокую инвалидность, полное отсутствие функции речи, зондовое питание, частичный паралич руки. Но Владимир нашел "своего" врача, несколько месяцев назад сделал операцию и теперь совершенно четко рассказывает свою историю. Так что ни одно из предостережений не оправдалось.

Подобных примеров множество: причем у многих пациентов с момента операции прошел не один и даже не два года. Сегодня эти люди здоровы и полны жизни. И лишь небольшие дефекты речи порой напоминают об отступившей болезни. К слову, ради восстановления функции речи во время реабилитации для этой группы больных подключаются уже не только психологи, но и логопеды. Кроме того, как отмечает президент ассоциации онкологических пациентов "Здравствуй!" Ирина Боровова, важнейшей проблемой является информирование людей, столкнувшихся с раком, об их возможностях.

Виктор Письменный, хирург-онколог, председатель российского экспертного совета Евразийского общества по онкологии головы и шеи:

— Мы пригласили иностранцев, специалистов, которые обладают самым большим опытом. Кроме того, у нас тоже разработаны технологии, по которым мы пролечили более тысячи таких пациентов. Это авторские, почти безаналоговые технологии, и они дают серьезный шанс людям вернуться в жизнь.