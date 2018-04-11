Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самаре опустилась ниже эпидемиологического порога

По данным еженедельного наблюдения за неделю со 2 по 8 апреля в Самарской области зарегистрировано 13248 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 18,2% по Самарской области и на 18,4% по Самаре.

Как сообщает ведомство, в областной столице не наблюдается превышения эпидемического порога, по совокупному населению Самарской области эпидемический порог превышен на 1,4%.

В связи со снижением заболеваемости издано постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области об отмене ограничительных мероприятий по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области.