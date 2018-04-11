Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Самаре опустилась ниже эпидемиологического порога

По данным еженедельного наблюдения за неделю со 2 по 8 апреля в Самарской области зарегистрировано 13248 случаев ОРВИ и гриппа. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
В сравнении с прошлой неделей отмечается снижение заболеваемости на 18,2% по Самарской области и на 18,4% по Самаре.
Как сообщает ведомство, в областной столице не наблюдается превышения эпидемического порога, по совокупному населению Самарской области эпидемический порог превышен на 1,4%.
В связи со снижением заболеваемости издано постановление главного государственного санитарного врача по Самарской области об отмене ограничительных мероприятий по заболеваемости ОРВИ и гриппом в Самарской области.
Последние комментарии
А может лучше задаться вопросом "Как не "промокнуть" на Новый Год?"? Или "Для чего мне это нужно?".
Еслиб еще эти прививки делали. Муж в марте сделал прививку в 15 поликлинике, а следующую сделать не может - нет вакцины и сказали, что в Самарскую область вакцина не закуплена. И вообще ее не имеют права делать населению в целях профилактики, т.к она не входит в этот список.