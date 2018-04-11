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Права потребителя

Аварийные службы будут оперативно реагировать на обращения жильцов

САМАРА. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Согласно постановлению Правительства РФ № 331 от 27 марта 2018 года четко регламентированы сроки, за которые аварийно-диспетчерские службы управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций должны предоставить помощь по поступившим обращениям. На звонки потребителей нужно отвечать не позднее чем через 5 минут, аварийные повреждения инженерных систем ремонтировать в течение трех дней.

Фото: Андрей Савельев

Сегодня собственникам жилья иногда по полчаса приходится "висеть" на телефонной трубке и ждать, когда операторы аварийной службы управляющей компании освободятся и примут их обращение. А затем еще неделю слесари добираются до холодной батареи в квартире и в лучшем случае обещают исправить недочеты. Но в скором времени эти проблемы уйдут в прошлое. С 1 марта 2019 года УК будут обязаны придерживаться точных сроков при работе с жалобами граждан.

Звонок от пользователя должен быть принят аварийной службой в течение пяти минут. При невозможности это сделать собственнику жилья коммунальщики должны предоставить возможность оставить голосовое или электронное сообщение и позже, в течение 10 минут перезвонить сами и уточнить, какая проблема его волновала. При этом аварийная служба должна работать круглосуточно.

Как считать электроэнергию в многоквартирном доме? Как считать электроэнергию в многоквартирном доме?
Помимо индивидуальных расходов на электроэнергию, использованную в квартирах, жители многоэтажек должны оплачивать и расходы на общедомовые нужды. Это и освещение мест общего пользования, и работа лифтов, а также подкачивающих воду насосов. Каков порядок установки счетчиков? Кто должен учитывать потери и искать незаконные врезки? Во всем этом попытались разобраться журналисты "Волга Ньюс".

Повреждения внутридомовых инженерных систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и внутридомовых систем отопления и электроснабжения должны быть локализованы не позднее чем через полчаса с момента регистрации заявки. А на полное устранение повреждений отводится трое суток. При этом собственник или пользователь помещения в многоквартирном доме должен быть проинформирован о планируемых сроках исполнения заявки в течение получаса с момента ее регистрации.

Определены сроки реагирования и в неэкстренных случаях. Так, ликвидация засоров внутридомовой инженерной системы водоотведения или мусоропроводов должна быть проведена в течение двух часов с момента регистрации заявки.

"С вступлением в силу этих норм, если жители не смогут дозвониться по своим жалобам до УК, то они смогут сообщать о данном нарушении в Государственную жилищную инспекцию Самарской области, — поясняет руководитель регионального центра "ЖКХконтроль" Виктор Часовских. — Собственникам квартир в многоквартирных домах регламентирование норм обращения, безусловно, существенно упросит взаимодействие с УК".

Кроме того, законом устанавливаются требования к деятельности работников аварийно-диспетчерских служб. Они должны быть в форме, с бейджами с названием организации, фамилией, именем, отчеством. А при посещении квартиры в обязательном порядке надевать одноразовые бахилы.

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