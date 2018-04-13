Самару и Новосибирск свяжет прямой рейс

Авиакомпания S7 расширяет маршрутную сеть из Международного аэропорта Курумоч. Первый регулярный рейс по маршруту Самара — Новосибирск состоится 2 июня 2018 года.

Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 170. Вылеты — два раза в неделю.