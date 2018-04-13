Самару и Новосибирск свяжет прямой рейс

Авиакомпания S7 расширяет маршрутную сеть из Международного аэропорта Курумоч. Первый регулярный рейс по маршруту Самара — Новосибирск состоится 2 июня 2018 года.
Перевозка пассажиров будет осуществляться на воздушных судах Embraer 170. Вылеты — два раза в неделю.
Авиакомпания S7 — один из крупнейших партнеров Международного аэропорта Курумоч. В настоящее время она выполняет полеты из Самары в Москву, совершая до 40 рейсов в неделю (до 7 вылетов из Самары в сутки в зависимости от дня недели). Условия перевозки и провоза багажа уточняйте на сайте авиакомпании, расписание — на сайте аэропорта.