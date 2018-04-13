В Самарской области зарегистрирован первый пострадавший от укуса клещей

По данным на 10 апреля, в 63-м регионе зафиксирован первый случай укуса клеща. При этом год назад в Самарской области было зарегистрировано два аналогичных случая.

Как сообщает региональный Роспотребнадзор, в целях предотвращения укусов и предупреждения заражения инфекциями через укусы клещей в Самарской области ежегодно проводятся акарицидные обработки в парках, скверах, на участках леса, прилегающих к населенным пунктам, кладбищах, в летних лагерях для детей, на туристических базах и др. В 2018 году запланировано обработать против клещей около 3,6 тыс. га.

За истекший период 2018 года в регионе против клещевого вирусного энцефалита иммунизировано почти 4,8 тыс. человек, что почти на 2,4 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

Лабораторное исследование клещей на зараженность вирусом клещевого энцефалита и боррелиями организовано в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области", по адресу г. Самара, ул. Митирева, 1.