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Досуг Отдых

Чадоград и Мегаленд создают день рождения мечты

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детский день рождения, как правило, подкрадывается всегда быстро и неожиданно, ставя родителей перед нелегким выбором: где отметить. Всегда хочется, чтобы праздник получился особенным, чтобы сын или дочь запомнили этот день надолго. Сделать мероприятие именно таким, о каком мечтает сам виновник торжества, помогут парк развлечений "Мегалэнд" и город профессий "Чадоград"!

Одна из самых масштабных площадок детского отдыха Самары расположилась в ТРК Гудок.

Что интересно вашему ребенку? Каким он видит свое будущее? Сможет ли разобраться в современном мире и найти себя? Ответы даст "Чадоград", детский город в миниатюре. Здесь есть свои улицы и здания. Больница, мэрия, МЧС, почта, телецентр, полиция, автодром и даже аэродром с настоящим самолетом. В "Мегалэнде" сосредоточены несколько суперсовременных локаций для развлечений: батутная арена и экстрим парк. Здесь можно весело и с пользой провести выходные и даже устроить самую крутую тусовку для друзей. Найдется все: любимые персонажи и сказочные герои, множество сценариев, разнообразное меню для детей и родителей, праздничное украшение шарами. Маленьким гостям представится реальная возможность попробовать себя в интересных профессиях в максимальном фокусе к деталям, а также пройти по пути супергероев и провести время с любимыми персонажами.

В "Мегаленде" и "Чадограде" приготовили самые разнообразные варианты детского праздника и множество дополнительных услуг, которые сделают его ярче и веселее. Здесь будут рады подарить ребёнку праздник, о котором он мечтал.

Красноармейская 131, ТРК ГудОк 3 этаж
951-11-11
vk.com/megakids_samara
http://smr.chadograd.ru
smr.megalandpark.ru

Теги: ТРК Гудок отдых досуг развлечения дети Самара

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