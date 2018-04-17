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Деньги

Самарцы смогут проверить уровень финансовой грамотности онлайн

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, вызвавшим трудности при прохождении теста. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов.

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Проверить себя можно будет до 21 апреля.

Теги: финансовая грамотность Центробанк РФ Самара интернет Агентство стратегических инициатив

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Илья Сердюк 22 марта 2018 09:53 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

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Vladimir S 21 марта 2018 11:42 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Явный развод и не понятная ситуация, да ещё и авария

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