Самарцы смогут проверить уровень финансовой грамотности онлайн

Каждый желающий в онлайн-режиме сможет проверить уровень своей финансовой грамотности и восполнить пробелы знаний по тем вопросам, вызвавшим трудности при прохождении теста. Такую возможность предоставит Всероссийский зачет по финансовой грамотности, организованный по инициативе Агентства стратегических инициатив (АСИ) совместно с Центральным банком Российской Федерации, Министерством финансов Российской Федерации и Конструктором образовательных ресурсов.

Для того чтобы принять участие в зачете, необходимо авторизоваться на сайте finzachet.ru и пройти онлайн-тест, состоящий из 30 вопросов. Участник, правильно ответивший на 24 вопроса и более, получает персональный сертификат, подтверждающий успешное прохождение теста. Тем, кто ответит на меньшее количество вопросов, будут предложены ссылки на соответствующие информационные материалы, ознакомившись с которыми участник сможет попробовать пройти тест повторно, чтобы получить сертификат.

Зачет пройдет в рамках ежегодной Всероссийской недели финансовой грамотности для детей и молодежи. Проверить себя можно будет до 21 апреля.