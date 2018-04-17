16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Ежевика в собственном саду Сажаем морковь, свеклу и укроп, чтобы они взошли весной Сажаем луковичные осенью, чтобы создать цветущий сад весной Составляем подборку оригинальных рецептов домашних заготовок Что изменится после вступления в силу нового закона о садоводческих и огороднических товариществах

Загородный дом Дом. Мебель. Интерьер

"Дачный сезон" открывает для садоводов новые возможности

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 41
Версия для печати

Выставка-ярмарка с таким названием соберет в ВЦ "Экспо-Волга" с 19 по 22 апреля тех, кто стремится сделать из своего дачного участка произведение искусства, вызывающее восхищение у соседей-садоводов.

Ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов, а также компании, специализирующиеся на строительстве и возведении дачных домов, бань и бурении скважин, представят свои новинки.

Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов.

Теги: выставка ярмарка дача технологии садоводство Экспо-Волга Самара

Последние комментарии

Станислав Словов 25 января 2017 15:23 Декорируем дачный участок щебнем и декоративной щепой

А я не пожалел денег и замостил участок брусчаткой.

Фото на сайте

Первый стекольный магазин: уникальные технологии и традиционное качество

Первый стекольный магазин: уникальные технологии и традиционное качество

В Самаре прошла "Конференция "Весна 2015: экономические тенденции мебельного рынка"

В Самаре прошла "Конференция "Весна 2015: экономические тенденции мебельного рынка"

Салон "Дорадо" предлагает широкий ассортимент корпусной мебели

Салон "Дорадо" предлагает широкий ассортимент корпусной мебели

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6