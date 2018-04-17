"Дачный сезон" открывает для садоводов новые возможности

Выставка-ярмарка с таким названием соберет в ВЦ "Экспо-Волга" с 19 по 22 апреля тех, кто стремится сделать из своего дачного участка произведение искусства, вызывающее восхищение у соседей-садоводов.

Ведущие питомники, производители садового инвентаря, удобрений, теплиц, одежды и фермерских продуктов, а также компании, специализирующиеся на строительстве и возведении дачных домов, бань и бурении скважин, представят свои новинки. Посетителей выставки удивит широкий выбор семян, рассады, саженцев, декоративных растений и цветов.