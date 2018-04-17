Цены на речные перевозки из порта Тольятти возросли на 20 рублей

Речной порт Тольятти опубликовал расписание судов и тарифы на 2018 год. Навигация судов транспортного предприятия начнется 27 апреля.

Сообщается, что пассажирские суда на маршруте Тольятти — Березовка — Усолье будут курсировать в среду, пятницу, субботу и воскресение. Каждую среду, субботу и воскресение теплоходы будут отправляться из Тольятти в 7:00, прибывать в Березовку в 9:10, в Усолье в 10:20. По средам, субботам и воскресеньям судно также будет совершать рейс в 15:30, в пятницу — в 17:00. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Рейсы в Подвалье от речпорта Тольятти будут отправляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 8:00. Из Подвалья теплоход будет отправляться по средам и воскресениям в 13:30, по пятницам — в 14:00, по субботам — в 13:30. Подробнее о расписании маршрута можно узнать по ссылке.

Переправа от поселка Шлюзовой до полуострова Копылово будет отправляться каждые 40 минут с 6:00 до 20:00 (за исключением 13:20).