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Цены на речные перевозки из порта Тольятти возросли на 20 рублей

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Речной порт Тольятти опубликовал расписание судов и тарифы на 2018 год. Навигация судов транспортного предприятия начнется 27 апреля.

Сообщается, что пассажирские суда на маршруте Тольятти — Березовка — Усолье будут курсировать в среду, пятницу, субботу и воскресение. Каждую среду, субботу и воскресение теплоходы будут отправляться из Тольятти в 7:00, прибывать в Березовку в 9:10, в Усолье в 10:20. По средам, субботам и воскресеньям судно также будет совершать рейс в 15:30, в пятницу — в 17:00. Подробнее с расписанием можно ознакомиться на сайте.

Рейсы в Подвалье от речпорта Тольятти будут отправляться по средам, пятницам, субботам и воскресеньям в 8:00. Из Подвалья теплоход будет отправляться по средам и воскресениям в 13:30, по пятницам — в 14:00, по субботам — в 13:30. Подробнее о расписании маршрута можно узнать по ссылке.

Переправа от поселка Шлюзовой до полуострова Копылово будет отправляться каждые 40 минут с 6:00 до 20:00 (за исключением 13:20).

Билет на переправу, как и в прошлом году, будет стоить 27 рублей, за поездки по остальным маршрутам придется заплатить от 140 до 180 рублей — для взрослых. Для детей билет — за полцены. Напомним, в прошлом году билеты стоили от 120 до 160 рублей.

Теги: Тольятти транспорт навигация тарифы расписание Усолье речной транспорт пригородные перевозки

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