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Из Самары пойдут дополнительные поезда в Москву и Санкт-Петербург

САМАРА. 17 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во время майских праздников на Куйбышевской дороге будут курсировать дополнительные поезда до Санкт-Петербурга и Москвы, а также в обратном направлении.

Из Самары в Москву назначается дополнительный поезд №137, который будет ежедневно отправляться от самарского Ж/Д вокзала в 16:15 с 26 апреля по 13 мая.

Дополнительный поезд №207 будет отправляться из Самары 26, 27 апреля, а также с 28 апреля по 8 мая по четным числам в 21:50.

Поезд №138 из Москвы будет отправляться в Самару с 27 апреля по 14 мая ежедневно в 13:52.

Поезд №208 - 27, 28 апреля, а также с 29 апреля по 9 мая по нечетным числам в 23:28.

Поезд №275 из Самары в Питер отправится 3 мая в 4:38, а обратно - 4 и 8 мая в 13:35.

Поезд №237 Уфа - Самара - Москва отправится 27 апреля в 8:50, а поезд №238 Москва - Самара - Уфа - 28 апреля в 20:32.


Теги: Самара Москва Санкт-Петербург транспорт железная дорога туризм путешествие

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