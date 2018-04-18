Кадастровую стоимость недвижимости можно оспорить в комиссии Росреестра

Собственники Самарской области могут уменьшить размер налога на имущество в случае изменения его кадастровой стоимости.

Как сообщил в ходе "прямой линии" начальник отдела кадастровой оценки недвижимости управления Росреестра по Самарской области Иван Маслов для этого необходимо узнать кадастровую стоимость недвижимости, поскольку исходя из этой стоимости начисляется налог на недвижимость. Это можно сделать, обратившись в многофункциональный центр или заполнив заявку на сайте Росреестра. Указанная информация предоставляется бесплатно. После этого в открытых источниках изучаем стоимость недвижимого имущества, которое по местоположению и характеристикам похоже на принадлежащий вам объект недвижимости. В случае, если подобные объекты сейчас продаются за один миллион рублей (это его рыночная стоимость), а в выписке о кадастровой стоимости указана сумма в разы больше, есть смысл задуматься об установлении кадастровой стоимости в размере рыночной.

Гражданам предоставлено право выбора: обратиться за снижением кадастровой стоимости в комиссию по оспариванию кадастровой стоимости при управлении Росреестра по Самарской области или в Самарский областной суд. Юридические лица обязаны пройти административный путь оспаривания, и только после этого им открывается возможность рассмотрения дела в суде. Комплект документов, который подается в комиссию, состоит из заявления, выписки о кадастровой стоимости, отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости в бумажном и электронном виде и нотариально заверенного правоудостоверяющего или правоустанавливающего документа.

"Целесообразность оспаривания кадастровой стоимости каждый собственник может определить самостоятельно, — говорит Иван Маслов. — Для этого необходимо сопоставить затраты на процесс оспаривания и экономию по уплате налога или арендной платы после установления кадастровой стоимости в размере рыночной. Стоит узнать стоимость отчета об оценке рыночной стоимости недвижимости, нотариального удостоверения правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа, а в случае обращения в суд — размер государственной пошлины".

Если правообладатель не планирует участвовать в процессе оспаривания, надо посчитать и расходы на представителя. Как правило, кадастровая стоимость оспаривается в случаях, когда рыночная стоимость объекта не просто ниже кадастровой, а существенно ниже.

"Отчет об оценке должен быть составлен на дату, которая указана в выписке о кадастровой стоимости, — подчеркивает Иван Маслов. — Это обязательное условие, на это необходимо обращать внимание, когда заказываете отчет".

"Нередко заявители сдают неполный комплект документов, — говорит Иван Маслов. — В этом случае комплект возвращается им без рассмотрения. Но ничего критичного в этом нет. Граждане и юридические лица не ограничены количеством обращения в комиссию, поэтому есть возможность дополнить комплект документов и подать заявление снова. Более того — даже получив отрицательное решение комиссии, можно устранить недочеты и ошибки в отчете об оценке и снова обратиться за оспариванием кадастровой стоимости в комиссию или же обратиться в суд".

Новая кадастровая стоимость будет основой для налогообложения, начиная с года, в котором она была установлена. На предыдущие периоды она не распространяется.



