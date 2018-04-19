Роскачество обнаружило опасное вещество в самарских батонах

Специалисты Российской системы качества провели лабораторное исследование нарезных батонов, закупленных на территории Приволжского федерального округа. Всего — 33 торговых марки. Батоны трех из них признаны товаром с нарушениями, в число нарушителей попал и самарский производитель.

Сообщается, что товарами повышенного качества в ПФО признаны батоны восьми торговых марок, в том числе "Край Каравай", изготовленный в Самарской области. Качественными и безопасными признаны батоны 22 торговых марок. Однако, они не соответствуют повышенным требованиям Роскачества, а следовательно, не могут претендовать на Знак качества. А вот в продукции "Жигулевского хлебозавода" жира оказалось меньше, чем установлено ГОСТ 27844-88, по которому он произведен.

Однако, как отмечают в Роскачестве, реальную опасность представляют даже не нарушители, а хлеб с улучшителями — броматами и семикарбазидом. Содержание этих веществ не регулируется российским законодательством, поэтому производители этих батонов формально не являются нарушителями. Формально эти батоны являются качественными и безопасными. В частности броматы обнаружены в батоне ТМ "Самарский хлеб".

"То, что в хлебе обнаружены броматы и семикарбазид, — страшная проблема, речь идет уже о биобезопасности, — комментирует директор ВНИИ зерна и продуктов его переработки Елена Мелешкина. — Это опасно, так как броматы, например, являются канцерогенными веществами. Они действительно сильно улучшают качество хлеба, но делают его при этом вредным для здоровья потребителя".