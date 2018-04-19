В Самаре впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров

13 мая, как только на Самару опустится закат, на площади около торгового центра "Мост" начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.

В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!

Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!

Вход свободный.

Подробности на странице фестиваля ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_s.