В Самаре впервые пройдет Фестиваль волшебных шаров

13 мая, как только на Самару опустится закат, на площади около торгового центра "Мост" начнется настоящая сказка: сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками, окунув каждого в атмосферу сказки.
В это же время на сцене виртуозы огня и света попробуют покорить сердца зрителей завораживающим представлением, наполненным сложными трюками и пиротехникой. В такой вечер обязательно должно случиться чудо!
Волшебный шар, напоминающий нашу планету, можно будет забрать с собой после фестиваля. Его свет еще долго будет наполнять дом теплом тысячи сердец, объединившихся в этот вечер!
Вход свободный.
Подробности на странице фестиваля ВКонтакте: vk.com/vmeza_smr_s.
Последние комментарии
А это будет в этом году?
Может правильно всё-таки не чайхОна, а чайхАна?