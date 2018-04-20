В аэропорту Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений ПДД

На территории парковочного комплекса аэропорта Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они установлены в зоне въездных шлагбаумов и фиксируют все транспортные средства, препятствующие въезду и выезду с официального паркинга аэропорта, с последующей передачей данных в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.
Парковочный комплекс вблизи пассажирского терминала аэропорта рассчитан на 700 машиномест, из которых 225 — долгосрочная парковка, 475 — краткосрочная. В непосредственной близости от входов в терминал расположена зона посадки и высадки пассажиров.
С подробной информацией об условиях пользования парковкой и тарифами можно познакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе "Паркинг".
Последние комментарии
Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?
Один раз забирали авто, не успел переставить на другую сторону улицы, забыл. Вообще не возникало никаких проблем ее найти. Гид в духе "Как помыть на автомойке машину"))) Есть при эвакуации пара неприятных вещей, но про это нет в статье.