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В аэропорту Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений ПДД Самарских водителей начали штрафовать за отсутствие знака "Шипы" Начальник РЭО Самары: "Экзамены на права сдают обычно с четвертого раза" Резидент технопарка разрабатывает интеллектуальные системы безопасности Как убрать из своего двора брошенный автомобиль

Безопасность и комфорт Автомобили

В аэропорту Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений ПДД

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На территории парковочного комплекса аэропорта Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они установлены в зоне въездных шлагбаумов и фиксируют все транспортные средства, препятствующие въезду и выезду с официального паркинга аэропорта, с последующей передачей данных в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Парковочный комплекс вблизи пассажирского терминала аэропорта рассчитан на 700 машиномест, из которых 225  — долгосрочная парковка, 475 — краткосрочная. В непосредственной близости от входов в терминал расположена зона посадки и высадки пассажиров.

С подробной информацией об условиях пользования парковкой и тарифами можно познакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе "Паркинг".

Теги: Курумоч аэропорт транспорт парковки камеры безопасность ПДД Самара

Последние комментарии

Oleg Zalyalov 17 ноября 2017 06:07 Начальник РЭО Самары: "Экзамены на права сдают обычно с четвертого раза"

Вот мне одному кажется, что если экзамены обычно сдаются с третьего-четвертого раза, то что-то не так с системой? Это что, водители тупые? Система подготовки никуда не годится? Сложность экзамена завышена? Водители со стажем легко сдают этот экзамен, или как? А если нет, то как они водят? Или материалы экзамена не имеют никакого отношения к практическим требованиям к знаниям?

Виталий Копалиани 16 октября 2014 06:28 Вызволяем автомобиль после принудительной эвакуации

Один раз забирали авто, не успел переставить на другую сторону улицы, забыл. Вообще не возникало никаких проблем ее найти. Гид в духе "Как помыть на автомойке машину"))) Есть при эвакуации пара неприятных вещей, но про это нет в статье.

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