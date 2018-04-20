В аэропорту Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений ПДД

На территории парковочного комплекса аэропорта Курумоч начали работать камеры фиксации нарушений правил дорожного движения. Они установлены в зоне въездных шлагбаумов и фиксируют все транспортные средства, препятствующие въезду и выезду с официального паркинга аэропорта, с последующей передачей данных в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений.

Парковочный комплекс вблизи пассажирского терминала аэропорта рассчитан на 700 машиномест, из которых 225 — долгосрочная парковка, 475 — краткосрочная. В непосредственной близости от входов в терминал расположена зона посадки и высадки пассажиров.

С подробной информацией об условиях пользования парковкой и тарифами можно познакомиться на официальном сайте аэропорта в разделе "Паркинг".