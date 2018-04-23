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Отдых в России Отдых

Крым для отдыха в майские праздники выбирают 54% россиян

МОСКВА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Федеральное агентство по туризму совместно с агрегаторами туристских предложений выяснило предпочтения россиян для отдыха на майские праздники 2018 года.

Россия входит в пятерку самых популярных среди россиян туристских направлений на период с 29 апреля по 2 мая 2018 года, сообщает Ростуризм. Среди всех завершенных бронирований доля туров по РФ составляет 6,12%. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Греция, Кипр и Тунис.

Выбирая майские туры по России, в этом году туристы предпочитают Крым (53,87% спроса на отдых внутри страны) и Краснодарский край (39,86%). Также в десятку самых популярных внутрироссийских направлений на праздничные каникулы вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (1%), Москва и Московская область (0,95%), Республика Карелия (0,86%), Калининградская область (0,54%), Ставропольский край (0,44%), Алтайский край (0,24%), Республика Татарстан (0,22%), Ярославская область (0,20%).

Добавим, что по данным метапоисковика авиабилетов Aviasales, наибольшей популярностью в предстоящие майские праздники пользуются Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды, Махачкала. Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Уфа и Казань. Среди выездных туристских направлений в лидерах оказалось ближайшее зарубежье — Кишинев, Ереван, Минск, Тбилиси и Баку.

Теги: Ростуризм туризм отдых

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