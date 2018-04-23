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Туризм и развлечения в Самарской области Отдых

Самарских ветеранов будут перевозить на водном транспорте бесплатно

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство Самарского речного пассажирского предприятия приняло решение продолжать оказывать меры социальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

Как сообщает сайт СРПП, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также Герои СССР и России могут передвигаться на судах СРПП бесплатно.

Для льготников стоимость проезда внутренним водным транспортом останется прежней — социальный проездной билет с ограничением в десять поездок можно купить за 300 рублей.

Срок реализации социальных проездных билетов — с 25 по 30 (31) число каждого месяца на следующий месяц.

Теги: СРПП Самара ветераны транспорт пригородные перевозки речной транспорт льготы

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