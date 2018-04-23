Самарских ветеранов будут перевозить на водном транспорте бесплатно

Руководство Самарского речного пассажирского предприятия приняло решение продолжать оказывать меры социальной поддержки социально незащищенным слоям населения.

Как сообщает сайт СРПП, ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, а также Герои СССР и России могут передвигаться на судах СРПП бесплатно.

Для льготников стоимость проезда внутренним водным транспортом останется прежней — социальный проездной билет с ограничением в десять поездок можно купить за 300 рублей.

Срок реализации социальных проездных билетов — с 25 по 30 (31) число каждого месяца на следующий месяц.