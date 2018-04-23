Этим летом в регионе будут трудоустроены около 8 тысяч подростков

В центрах занятости городских округов и муниципальных районов Самарской области началась запись подростков для трудоустройства летом текущего года.

Как сообщили Волга Ньюс с региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики в 2018 году в рамках реализации мероприятия "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" запланировано временное трудоустройство 7759 подростков, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Подросткам предлагаются работы по профессиям: помощник библиотекаря, помощник воспитателя, помощник педагога-организатора, помощник специалиста по работе с молодежью, помощник тренера, помощник педагога дополнительного образования, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий зеленого строительства, а также несовершеннолетние граждане могут освоить рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр.

Для трудоустройства подросткам необходимо обратиться в ГКУСО центры занятости населения городских округов (муниципальных районов). Организация временного трудоустройства несовершеннолетних осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ с обязательным заключением срочных трудовых договоров между подростками и работодателем. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних граждан составляет 12-35 часов в неделю.

В период временного трудоустройства подросткам со стороны службы занятости выплачивается материальная поддержка за фактические дни участия (не ниже полуторакратного размера минимального пособия по безработице — 1275 рублей в месяц) и со стороны работодателя — заработная плата (не ниже минимального размера оплаты труда — 9489 рублей в месяц, а с 1 мая 2018 года — 11163 рублей в месяц).



