16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Этим летом в регионе будут трудоустроены около 8 тысяч подростков Какие лагеря примут самарских школьников этим летом Клиенты частного детсада оказались заложниками финансового спора Есть ли польза от платных школьных олимпиад? Самарские школьники досрочно уходят на каникулы из-за эпидемии ОРВИ

Образование и работа

Этим летом в регионе будут трудоустроены около 8 тысяч подростков

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 30
Версия для печати

В центрах занятости городских округов и муниципальных районов Самарской области началась запись подростков для трудоустройства летом текущего года.

Как сообщили Волга Ньюс с региональном министерстве труда, занятости и миграционной политики в 2018 году в рамках реализации мероприятия "Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" запланировано временное трудоустройство 7759 подростков, что на 17% больше, чем в 2017 году.

Подросткам предлагаются работы по профессиям: помощник библиотекаря, помощник воспитателя, помощник педагога-организатора, помощник специалиста по работе с молодежью, помощник тренера, помощник педагога дополнительного образования, рабочий по благоустройству населенных пунктов, рабочий зеленого строительства, а также несовершеннолетние граждане могут освоить рабочие профессии: слесарь по контрольно-измерительным приборам, слесарь-ремонтник, столяр.

Для трудоустройства подросткам необходимо обратиться в ГКУСО центры занятости населения городских округов (муниципальных районов). Организация временного трудоустройства несовершеннолетних осуществляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом РФ с обязательным заключением срочных трудовых договоров между подростками и работодателем. Продолжительность рабочего времени для несовершеннолетних граждан составляет 12-35 часов в неделю.

В период временного трудоустройства подросткам со стороны службы занятости выплачивается материальная поддержка за фактические дни участия (не ниже полуторакратного размера минимального пособия по безработице — 1275 рублей в месяц) и со стороны работодателя — заработная плата (не ниже минимального размера оплаты труда — 9489 рублей в месяц, а с 1 мая 2018 года — 11163 рублей в месяц).

Теги: Самарская область трудоустройство подростки служба занятости

Последние комментарии

Леонид Бычков 23 августа 2017 11:47 Шахматы или дзюдо? Выбираем спортивную секцию для ребенка

Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.

Юлия Шехмаметьева 05 октября 2015 12:05 С чего начать музыкальное образование ребенка

Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".

Фото на сайте

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

Во сколько родителям самарских первоклашек обойдутся школьные сборы?

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

В Красном Яре прошел областной семинар " Восприятие художественной литературы и фольклора"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6