За год доля операций по картам "Мир" в Самарской области выросла в четыре раза

По итогам первого квартала 2018 г. в Самарской области совершено 2,3 млн межбанковских операций по картам "Мир".

Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, когда было проведено 500 тыс. аналогичных транзакций по национальным картам, сообщает пресс-служба АО "Национальная система платежных карт".

При этом средний чек в торговых терминалах за первый квартал 2018 г. составил 734 рубля. Самой популярной категорией трат стал продовольственный ритейл. На долю таких покупок пришлось 56% от всех совершенных в торговых терминалах транзакций, средняя сумма траты в этой категории — 499 рублей.

Часто жители региона расплачивались "Миром" в кафе и ресторанах (10%), на автозаправках (8,3%). Средние чеки в каждой из этих категорий составили 342 руб. и 787 руб. соответственно. Также в десятке наиболее популярных категорий оказались аптеки, магазины одежды, косметики, магазины товаров для дома, для хобби. При этом средняя трата на одежду составила 2052 руб., в магазинах товаров для дома — 1755, на косметику тратили в среднем 1332 руб., а в аптеках — 523 рубля.

"Самарская область является одним их тех регионов России, где активно воплощаются в жизнь различные сервисы платежной системы "Мир". Например, с весны прошлого года бесконтактными картами "Мир" можно оплатить проезд в метрополитене города. Также Самарская область вошла в список регионов, где в числе первых в стране был реализован проект выплаты пособий, назначаемых ФСС России, напрямую на карты "Мир" застрахованных лиц. Благодаря этому проекту, у держателей "Мира" из Самарской области появилась возможность получать прямые выплаты из Фонда Социального Страхования только лишь по реквизитам своей банковской карты", — сообщает АО "НСПК".