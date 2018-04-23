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Банки и вклады Деньги

За год доля операций по картам "Мир" в Самарской области выросла в четыре раза

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам первого квартала 2018 г. в Самарской области совершено 2,3 млн межбанковских операций по картам "Мир".

Это в четыре раза больше, чем в прошлом году, когда было проведено 500 тыс. аналогичных транзакций по национальным картам, сообщает пресс-служба АО "Национальная система платежных карт".

При этом средний чек в торговых терминалах за первый квартал 2018 г. составил 734 рубля. Самой популярной категорией трат стал продовольственный ритейл. На долю таких покупок пришлось 56% от всех совершенных в торговых терминалах транзакций, средняя сумма траты в этой категории — 499 рублей.

Часто жители региона расплачивались "Миром" в кафе и ресторанах (10%), на автозаправках (8,3%). Средние чеки в каждой из этих категорий составили 342 руб. и 787 руб. соответственно. Также в десятке наиболее популярных категорий оказались аптеки, магазины одежды, косметики, магазины товаров для дома, для хобби. При этом средняя трата на одежду составила 2052 руб., в магазинах товаров для дома — 1755, на косметику тратили в среднем 1332 руб., а в аптеках — 523 рубля.

"Самарская область является одним их тех регионов России, где активно воплощаются в жизнь различные сервисы платежной системы "Мир". Например, с весны прошлого года бесконтактными картами "Мир" можно оплатить проезд в метрополитене города. Также Самарская область вошла в список регионов, где в числе первых в стране был реализован проект выплаты пособий, назначаемых ФСС России, напрямую на карты "Мир" застрахованных лиц. Благодаря этому проекту, у держателей "Мира" из Самарской области появилась возможность получать прямые выплаты из Фонда Социального Страхования только лишь по реквизитам своей банковской карты", — сообщает АО "НСПК".

Теги: НСПК АО МИР финансы банковская карта Самарская область

Последние комментарии

Олеся Лаптева 23 апреля 2017 05:00 Как распознать финансовую пирамиду: советы от Самарского отделения Центробанка

О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

Дмитрий Игнатьев 08 сентября 2016 06:35 Перед банкротством Эл банк выдал "подставным" компаниям кредитов на 2,2 млрд рублей

Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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