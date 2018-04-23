В период запрета самарские рыбаки делятся клевыми местами

20 апреля в Самарской области начался нерестовый запрет, ограничивающий рыбалку на открытых водоемах. Между тем, пользователи социальных сетей уже ведут активную переписку, в которой рассказывают об опыте ловли "мирной" рыбы на поплавочную и фидерную снасти.

Рыбаки сообщают, что на пруду в поселке Ленинский Красноармейского района и на реке Кутулук Кинельского района активизировалась уклейка. В Большом Иргизе в Пестравском районе уже неплохо ловят карася, на Каралыке в Большой глушице — сорожку. Разлившийся ручей Сливуха неподалеку от Чапаевска принес местным рыболовам карася в перемешку с подлещиком. Ну и потихоньку начинает просыпаться рыба в Волге: первые лещи и плотва уже пойманы в районе села Владимировка Безенчукского района.

Ну, а пока уловы не радуют трофеями, самарские рыболовные сообщества приглашают любителей поплавка на соревнования. Так, уже в это воскресенье, 29 апреля в селе Лопатино Ставропольского района на пруду рыбного хозяйства "Био-ресурс" пройдет турнир по ловле карася. А через две недели, 12 мая соревнования по ловле мирной рыбы от сообщества "Рыбаки Самары" пройдут на водоеме Бисембайка в селе Хилково Красноярского района. Сбор участников в 7:00.