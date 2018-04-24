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76% жителей региона не готовы переезжать для поиска новой работы

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Эксперты сайта hh.ru проанализировали базу резюме по всем городам России, чтобы выяснить мобильность соискателей и их готовность переезжать в другой город.

Самарская область оказалась на 12 строчке рейтинга регионов с наименее мобильными соискателями. 76% жителей губернии, ищущих работы, не готовы сменить место проживания.

В целом по стране наибольший процент людей, не готовых рассматривать возможность переезда для смены работы, проживает в Санкт-Петербурге (82%). Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях.

Замыкают пятерку рейтинга Москва (79,9%), Ярославская область (78,5%), Республика Татарстан (78%) и Республика Удмуртия (77,1%).

 

Теги: Самара HeadHunter переезд рейтинг

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