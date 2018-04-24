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Бар "Голодная пиранья" оштрафовали на 150 тыс. рублей за лишние микроорганизмы в салате

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На самарский бар "Голодная пиранья", расположенный на Московском шоссе, литер Е110 наложили штраф в 150 тыс. руб. за опасный для здоровья салат.

Внеплановая проверка Роспотребнадзора в заведении прошла еще в сентябре прошлого года. Специалисты отобрали пробы двух блюд: куриного фрикасе и салата "Коктейль с курицей с заправкой" на соответствие обязательным требованиям по микробиологии КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов).

По итогам исследования в салате выявили несоответствие нормам безопасности по микробиологическим показателям, которое создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью посетителей.

Надзорный орган вынес постановление об административном правонарушении. Однако руководство ООО "ГПб", управляющее баром, с выводами Роспотребнадзора не согласилось и подало иск в Арбитражный суд Самарской области с требованием признать незаконным и отменить постановление.

По мнению заявителя салат "Коктейль с курицей" не попадает под нормы Технического регламента, так как в блюде содержится более 50% маринованных овощей, а микробиологический показатель КМАФАнМ не определяется у продуктов, имеющих собственную микрофлору. Однако представители бара не смогли предоставить техническую документацию на салат ни Роспотребнадзору во время проверки, ни суду. В связи с этим доводы истца не подтвердились.

В итоге суд пришел к выводу, что протокол Роспотребнадзора, согласно которому на ООО "ГПб" наложили штраф на 150 тыс. руб., является обоснованным. 11 апреля было вынесено решение об отказе истцу в удовлетворении требований.

Теги: Роспотребнадзор штрафы суд общепит Голодная пиранья (бар) Самара

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