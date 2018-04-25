На всех рейсах, обслуживаемых аэропортом Курумоч, 25 мая вводится временный запрет на перевозку оружия

Международный аэропорт Курумоч информирует пассажиров о введении с 25 мая по 25 июля 2018 года временного запрета на перевозку гражданского и служебного оружия и патронов к нему на всех рейсах, отправляющихся или прибывающих в Самару.

Запрет установлен в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 202 от 09.05.2017 "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Ограничения вводятся в аэропортах всех городов, где пройдут игры Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи, Москва и Московская область).

Администрация аэропорта призывает пассажиров, вылетающих и прилетающих в Самару, обратить особое внимание на указанную информацию и не планировать перевозку оружия и патронов до 25 июля 2018 года включительно. Также отмечается, что в соответствии с ФЗ "Об оружии" кортики являются холодным оружием, их перевозка с 25 мая по 25 июля 2018 года тоже будет запрещена. Исключения прописаны в Указе Президента РФ от 22.05.2017 №224.