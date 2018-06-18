Открывается новый речной маршрут до Гавриловой Поляны

С 22 июня открывается навигация на летний период по маршруту "Поляна им. Фрунзе - Гаврилова поляна - Поляна им. Фрунзе". Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, теплоходы с Поляны им. Фрунзе будут отправляться в 7:15, 12:00, 17:00 и 20:15, с Гавриловой поляны - в 6:15 и 18:10.



