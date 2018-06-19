Почта России рассказала, как правильно отправить бандероль с документами на поступление в вуз

В скором времени в России стартует приемная кампания в вузы. С 2009 года абитуриенты могут направлять документы на поступление в выбранное учебное заведение почтой. Этот способ подачи документов значительно упрощает систему поступления, избавляя вчерашнего школьника от необходимости самому ехать с документами в приемную комиссию.

Как сообщили в Почте России, письма абитуриентов обрабатываются в приоритетном порядке, а отделения связи, обслуживающие вузы, ежедневно доставляют поступившие письма по адресу. Для того чтобы документы пришли вовремя и были доставлены по правильному адресу, абитуриенту необходимо соблюдать несколько правил:

- Направлять документы заранее, учитывая установленные вузом сроки подачи. Ознакомиться с контрольными сроками доставки письменной корреспонденции по России можно по ссылке.

- Перепроверить почтовый адрес приемной комиссии выбранного вуза, указать индекс. Адрес получателя пишется на специальных строках в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя - в левом верхнем. Свой адрес лучше указывать полностью. Это поможет документам вернуться к вам, если неправильно указан адрес получателя.

- Отправлять документы нужно заказным письмом или бандеролью с описью вложения и уведомлением. Заказному отправлению присваивается уникальный трек-номер. Он позволяет отследить на сайте pochta.ru или в мобильном приложении Почты России весь путь письма и проконтролировать его доставку получателю. Опись вложения служит гарантией того, что вы представили в вуз все необходимые документы. Ее можно заполнить онлайн дома в спокойной обстановке при формировании пакета документов и распечатать на принтере. Уведомление, которое вернется к вам, когда письмо будет доставлено в вуз, служит юридическим подтверждением получения документов.

Сохраняйте квитанцию, которую вам выдадут в почтовом отделении. Именно на ней указан трек-номер. Он понадобится для отслеживания, а также, если возникнут вопросы по доставке отправления.





