Аэропорт Курумоч установил новый рекорд по частоте прибывающих и отправляемых рейсов

День 18 июня 2018 года стал рекордным для международного аэропорта Курумоч: производственные подразделения обслужили 14 273 человека. Это максимальный суточный пассажиропоток в современной истории самарского аэропорта.

Количество обслуженных рейсов (прилет и вылет) выросло более чем в два раза. 18 июня авиакомпании совершили 125 взлетно-посадочных операций, то есть в течение суток самолеты приземлялись и садились в самарском аэропорту каждые 11,5 минуты.

Максимальный показатель был достигнут за счет широкого разлета по популярным туристическим направлениям. Среди маршрутов полетов в тот день были Турция, Греция, Кипр, Чехия, Испания, Болгария, а также отечественные черноморские курорты. Кроме того, свой вклад в рекорд внесли внутренние рейсы между городами, принимающими матчи чемпионата мира (Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Сочи, Москва, Санкт-Петербург). Топ-5 наиболее востребованных направлений 18 июня составили Москва, Анталья, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь.