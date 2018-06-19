Увеличивается количество рейсов на речном маршруте Самара - Тольятти

Самарское речное пассажирское предприятие анонсировало изменения в расписании движения судов на скоростном маршруте Самара - Тольятти - Самара.

Сообщается, что с 22 июня, помимо ежедневных рейсов из Самары в 7:45, по субботам и воскресеньям теплоход будет отправляться в 10 часов. Рейс по пятницам и выходным, который ранее отправлялся из областной столицы в 14:15, теперь будет отходить в 18:45.

Из Тольятти ежедневное время отправления судна - 18:30 (ранее 16:50). В выходные теплоход будет совершать рейс в 10:20. В понедельник, субботу, воскресенье судно отправляется в 6:50.