Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самаре 10 июля состоится мобильный стритфуд-фестиваль "Гастрономическая карта России", сообщает пресс-служба Ростуризма.
Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму и администрациями городов-организаторов ЧМ-2018 при поддержке министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли РФ, Федерации рестораторов и отельеров, Национальной ассоциации кулинаров России.
Караван фудтраков состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: "Москва", "Санкт-Петербург", "Саранск", "Самара", "Нижний Новгород", "Екатеринбург", "Калининград", "Казань", "Волгоград", "Сочи", "Ростов-на-Дону".
Каждый из 11 мобильных стритфуд-ресторанов будет представлять региональную кухню одного из городов проведения матчей ЧМ-2018. Они проедут по субъектам Российской Федерации до самой западной точки страны - Калининграда.
Блюда для гостей фестиваля будет готовить сборная команда современных шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания из городов - организаторов мирового футбольного турнира.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?