Передвижной фестиваль стритфуда приедет в Самару

В Самаре 10 июля состоится мобильный стритфуд-фестиваль "Гастрономическая карта России", сообщает пресс-служба Ростуризма.

Мероприятие организовано Федеральным агентством по туризму и администрациями городов-организаторов ЧМ-2018 при поддержке министерств сельского хозяйства, промышленности и торговли РФ, Федерации рестораторов и отельеров, Национальной ассоциации кулинаров России.

Караван фудтраков состоит из 11 трейлеров с едой. На каждом указано название города-организатора ЧМ-2018 в России: "Москва", "Санкт-Петербург", "Саранск", "Самара", "Нижний Новгород", "Екатеринбург", "Калининград", "Казань", "Волгоград", "Сочи", "Ростов-на-Дону".

Каждый из 11 мобильных стритфуд-ресторанов будет представлять региональную кухню одного из городов проведения матчей ЧМ-2018. Они проедут по субъектам Российской Федерации до самой западной точки страны - Калининграда.

Блюда для гостей фестиваля будет готовить сборная команда современных шеф-поваров, рестораторов и российских производителей продуктов питания из городов - организаторов мирового футбольного турнира.