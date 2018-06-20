На четвертой очереди набережной будет работать кинотеатр под открытым небом

С начала июля и до 10 сентября у "Ладьи" на четвертой очереди набережной в Самаре будут проходить киносеансы под открытым небом. Кроме того, на данной территории будут организованы интерактивные площадки, выставки, а также различные спортивно-массовые мероприятия.
Информация об организации кинотеатра под открытым небом размещена на официальном сайте госзакупок.
Заказчиком торгов выступает МАУ Самары "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта".
Начальная стоимость контракта 2,9 млн рублей.
Рассмотрение заявок намечено на 25 июня.
Последние комментарии
Это маленькое озерцо с лягушками ,наполовину заросшее травой )) Утка еще прилетает каждый год, высиживает птенцов в осоке . Берег глинистый ,подходов к воде мало .Организаторов ,видимо ,просто не пустили на приличные площадки в Парке Гагарина и на Металлурге. Возможно ,по причине опасности пожара . От лица местных жителей убедительно просим не приходить )) Понятно желание организаторов получить бабки ) Но ..дорогие самарцы ,подумайте ,что за тупость пускать фонарик за 300 руб. в болото ? Какое желание может исполниться ?
А это будет в этом году?