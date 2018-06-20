На четвертой очереди набережной будет работать кинотеатр под открытым небом

С начала июля и до 10 сентября у "Ладьи" на четвертой очереди набережной в Самаре будут проходить киносеансы под открытым небом. Кроме того, на данной территории будут организованы интерактивные площадки, выставки, а также различные спортивно-массовые мероприятия.

Информация об организации кинотеатра под открытым небом размещена на официальном сайте госзакупок. Заказчиком торгов выступает МАУ Самары "Агентство по проведению социально значимых культурных мероприятий, развитию физической культуры и спорта". Начальная стоимость контракта 2,9 млн рублей. Рассмотрение заявок намечено на 25 июня.