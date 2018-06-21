Самарец отсудил у производителя более 200 тыс. руб. за сломанный телевизор, купленный с рук

Самарец Владимир Иванченко (фамилия изменена) обратился в суд с иском о защите прав потребителей к ООО "МедиаМарктСамара". Потребитель недавно приобрел телевизор LG у физлица - некой Марии, которая, в свою очередь, покупала его у ритейлера за 89 тыс. рублей. В процессе эксплуатации, уже после перепродажи, техника перестала работать.

Тогда прежняя хозяйка телевизора обратилась к "МедиаМаркт" с претензией, в которой просила заменить некачественный товар на новый. Ей отказали, сославшись на то, что гарантийный срок истек, и порекомендовали обратиться в сервисный центр. Мария так и сделала, но и в сервисной службе ООО "ЛГ Электроникс РУС" ей отказали. Также производитель не захотел и менять некачественный товар на новый. Изготовитель предложил Марии вернуть деньги у продавца.

Владимир тоже направил претензию в "МедиаМаркт", но ответа, в отличие от Марии, уже не получил. Между тем суд установил, что Владимир также является потребителем услуги, так как приобрел телевизор на законных основаниях. А значит, он тоже может требовать возмещения убытков, связанных с приобретением некачественного товара, и защищать свои права согласно закону "О защите прав потребителей". Впрочем, как выяснилось, ритейлер в данном случае действительно ни при чем. По закону, гарантийный срок - это период, в течение которого в случае обнаружения в товаре недостатка изготовитель, продавец, ИП или импортер обязаны вернуть покупателю деньги или заменить товар на новый. Срок службы же - это период, в который изготовитель обязан обеспечить потребителю возможность использования товара по назначению. И здесь уже именно производитель несет ответственность за существенные недостатки.

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"Срок службы - это время, в которое устройство должно работать, - подтверждает решение суда председатель Межрегиональной общественной организации по защите прав потребителей "Русконтроль" Алексей Богомолов. - Причем это понятие больше относится к группе технически сложных товаров - таких, как телевизоры, компьютеры и смартфоны. Как правило, добросовестные производители указывают срок службы в документах к товару".

Закон "О защите прав потребителей" гласит, что при возникновении существенных недостатков до истечения срока службы потребитель может предъявить изготовителю требование об их безвозмездном устранении. Только для этого необходимо будет доказать, что они возникли до передачи товара потребителю, то есть по вине изготовителя. Срок службы, как правило, устанавливается производителем, а если нет, то требования можно предъявить в течение 10 лет со дня покупки (по истечении гарантийного срока, конечно).

Независимая экспертиза обнаружила, что поломка купленного Владимиром телевизора действительно произошла по вине изготовителя, а следовательно, суд встал на сторону истца. Он изменил требования в части уточнения ответчика и попросил взыскать деньги с ООО "ЛГ Электроникс РУС". В итоге в пользу потребителя было взыскано почти 205 тыс. руб., среди которых - деньги, уплаченные за товар, а также 18,5 тыс. понесенных убытков, 5 тыс. компенсации морального вреда и штраф в размере 70 тыс. рублей.

Алексей Богомолов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Русконтроль":

- Срок службы - это срок, в который устройство должно работать. Причем это понятие больше относится к группе технически сложных товаров - таких как телевизоры, компьютеры и телефоны. В данном же случае предельно ясно, почему суд встал на сторону потребителя: было доказано, что дефект случился по вине изготовителя.