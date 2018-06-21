Как добиться демонтажа незаконных гаражей в своем дворе

В период стихийного застраивания Самары многие из автомобилистов, воспользовавшись ситуацией, установили во дворах своих многоквартирных домов гаражи. Так как металлические конструкции появились незаконно, то за них не платятся налоги и они мешают благоустройству городской территории.

Основная роль в решении "гаражного" вопроса отведена администрациям внутригородских районов Самары. Реестр незаконных конструкций составлен, и каждая администрация в меру своих сил пытается с ними бороться. Так, в Железнодорожном районе находится около 5300 временных металлических гаражей, в Кировском — 6000, в Октябрьском — более 1800.

Как отмечают районные власти, большинство гаражей незаконны и никак официально не оформлены, и тем не менее убрать их с общественной территории довольно проблематично. "Самый простой путь, когда гаражи находятся на коммуникациях: теплотрассах, водоводах и так далее. В связи с тем что они мешают работе на сетях, ресурсоснабжающие организации добиваются сноса гаражей через суд", — рассказывает глава Октябрьского района Алла Волчкова. Она добавляет, что по суду также ликвидируются гаражи около образовательных учреждений. Часть пристанищ для автомобилей демонтируют в рамках реализации программы "Формирование комфортной городской среды".

Сложнее ситуация во дворах, когда возникает конфликт интересов автовладельцев и жителей, мечтающих гулять на уютной благоустроенной придомовой территории. И здесь первым делом необходимо узнать законность установки гаражей и инициировать их снос. Для этого опять же необходимо обратиться в администрацию района. Затем приходится работать методом убеждения, и, по словам главы Октябрьского района, в половине случаев это срабатывает. Дело в том, что собственники незаконно установленных гаражей должны демонтировать их самостоятельно, в противном случае на них налагается административное наказание по статье 7.1 КоАП РФ — штраф 5-10 тыс. рублей. "Мы предлагаем помощь — найти организацию, которая поможет разобрать и вывезти гараж. Договориться с рядом находящейся стоянкой, где смогут разместить гараж или поставить машину. Предлагаем занести гараж в реестр и вывезти его за счет бюджета", — поясняет Волчкова.

Принудительный демонтаж гаража пока применяется редко. Это требует участия полиции для описи ценных вещей и бюджетных средств на технические работы и хранения гаража на временной стоянке в течение шести месяцев. "Сейчас перед нами стоит задача убрать гаражи там, где они действительно мешают людям. Однако куда автовладельцам девать машины? Нужно больше определять мест парковок и стоянок, чтобы конфликт интересов не доводить до абсурда", — считает глава Октябрьского района.

Алла Волчкова, глава Октябрьского района Самары:

- Абсолютное большинство гаражей во дворах стоят там незаконно. Процедура их официального оформления очень сложна. Сначала нужно оформить землю через областное министерство имущественных отношений, пройти через аукцион. На моей практике никто из собственников не решился на это.