В Самаре резко возросло число желающих поработать охранниками на матчах ЧМ-2018

Аналитики Avito изучили, как чемпионат мира повлиял на связанную с ним работу. Выяснилось, что в Самаре спрос соискателей на вакансии на охранников, задействованных в главном спортивном событии страны, вырос в восемь раз, а максимальная предлагаемая заработная плата достигает 50 тыс. рублей.

Согласно данным Avito, работа охранником с упоминанием чемпионата мира в описании объявления является самой востребованной трудовой деятельностью среди соискателей. В среднем по России заработная плата в этой категории с начала года по май поднялась на 100% и составила 41 592 рубля. Выше всего средняя заработная плата охранников, привлеченных к чемпионату, в Волгограде (64 065 рублей), на втором месте расположился Ростов-на-Дону (57 982 рубля), на третьем месте - Москва (54 276 рублей). В Самаре работодатели предлагают охранникам в среднем только 35 843 рубля.

На фоне чемпионата мира в России выросло число желающих стать футбольными тренерами: в мае соискатели интересовались такими вакансиями на Avito в два с половиной раза активнее, чем в начале года.