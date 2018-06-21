В самарских электричках повысились тарифы и штрафы для "зайцев"

С 18 июня 2018 года Самарская пригородная пассажирская компания повысила тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В связи с этим повысился и размер штрафа.

Теперь стоимость проезда в электричках на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная при наличном расчете будет стоить 21 рубль (полный билет), для детей - 5 рублей 30 копеек. При безналичном расчете (по транспортной или банковской карте) стоимость проезда составит 18,20 и 4,5 рубля, соответственно.

В пределах первых 10 км пути при наличном расчете за проезд придется заплатит 13,6 рублей (детский 3,4 рубля), при безналичном расчете - 11,7 и 3 рубля, соответственно.

За каждый последующий километр пути после 10-го километра - при наличном расчете 1,36 руб./км, (детский 0,34 руб./км), при безналичном расчете - 1,17 руб./км (детский 0,3 руб./ км).

Размер штрафа за безбилетный проезд в поездах пригородного сообщения на территории Самарской области теперь составит 680 рублей в направлениях движения Конструкторская - Сызрань - Конструкторская, Ягодная - Жигулевское Море - Ягодная, Зубчаниновка - Похвистнево - Зубчаниновка, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км - Зубчаниновка. В пределах участков Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная штраф повышается до 1 050 рублей.



