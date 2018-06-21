16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как защитить свою кожу от негативного воздействия ультрафиолета Самарцам рекомендуют не тянуть с приобретением жилья Как в Самаре следят за безопасностью детей на игровых площадках Что покажет Самара-городок гостям чемпионата мира Что делать, если вашего ребенка обижает педагог

В самарских электричках повысились тарифы и штрафы для "зайцев"

САМАРА. 21 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 582
Версия для печати

С 18 июня 2018 года Самарская пригородная пассажирская компания повысила тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В связи с этим повысился и размер штрафа.

Теперь стоимость проезда в электричках на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная при наличном расчете будет стоить 21 рубль (полный билет), для детей - 5 рублей 30 копеек. При безналичном расчете (по транспортной или банковской карте) стоимость проезда составит 18,20 и 4,5 рубля, соответственно.

В пределах первых 10 км пути при наличном расчете за проезд придется заплатит 13,6 рублей (детский 3,4 рубля), при безналичном расчете - 11,7 и 3 рубля, соответственно.

За каждый последующий километр пути после 10-го километра - при наличном расчете 1,36 руб./км, (детский 0,34 руб./км), при безналичном расчете - 1,17 руб./км (детский 0,3 руб./ км).

Размер штрафа за безбилетный проезд в поездах пригородного сообщения на территории Самарской области теперь составит 680 рублей в направлениях движения Конструкторская - Сызрань - Конструкторская, Ягодная - Жигулевское Море - Ягодная, Зубчаниновка - Похвистнево - Зубчаниновка, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км - Зубчаниновка. В пределах участков Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная штраф повышается до 1 050 рублей.

Теги: СППК Самара штрафы тарифы транспорт пригородные перевозки электрички железная дорога

Последние комментарии

Алексей Дмитренко 19 июня 2018 06:28 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069

Joni Suparjo 10 июня 2018 19:16 Самарцев затягивают в "высокотехнологичную" финансовую пирамиду

Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.

Фото на сайте

Самарские гастрономические бутики изнутри

Самарские гастрономические бутики изнутри

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Цирковое шоу Гии Эрадзе

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Экскурсионный рейс в Винновку на воздушной подушке

Все фотогалереи

Новости

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1