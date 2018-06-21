В самарских электричках повысились тарифы и штрафы для "зайцев"

С 18 июня 2018 года Самарская пригородная пассажирская компания повысила тарифы на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. В связи с этим повысился и размер штрафа.
Теперь стоимость проезда в электричках на участках Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная при наличном расчете будет стоить 21 рубль (полный билет), для детей - 5 рублей 30 копеек. При безналичном расчете (по транспортной или банковской карте) стоимость проезда составит 18,20 и 4,5 рубля, соответственно.
В пределах первых 10 км пути при наличном расчете за проезд придется заплатит 13,6 рублей (детский 3,4 рубля), при безналичном расчете - 11,7 и 3 рубля, соответственно.
За каждый последующий километр пути после 10-го километра - при наличном расчете 1,36 руб./км, (детский 0,34 руб./км), при безналичном расчете - 1,17 руб./км (детский 0,3 руб./ км).
Размер штрафа за безбилетный проезд в поездах пригородного сообщения на территории Самарской области теперь составит 680 рублей в направлениях движения Конструкторская - Сызрань - Конструкторская, Ягодная - Жигулевское Море - Ягодная, Зубчаниновка - Похвистнево - Зубчаниновка, Зубчаниновка - остановочный пункт 1236 км - Зубчаниновка. В пределах участков Самара - Зубчаниновка, Мирная - Самара - Конструкторская, Самара - Ягодная штраф повышается до 1 050 рублей.
Последние комментарии
Joni Suparjo, update: http://gid.volga.news/article/465427.html?_ga=2.59205421.1002289409.1529298094-1442895566.1490676069
Is there any update? This company is spreading to Indonesia, makes some agreement ceremonials with some local goverments and institutions but some of them are selling paper crap they call share to people here.