О правах потребителя болельщикам расскажут на английском и китайском языках

Управление Роспотребнадзора по Самарской области организовало работу консультационных пунктов по защите прав потребителей на период проведения ЧМ-2018.

Информационно-консультационные пункты уже работают на территории международного аэропорта Курумоч и на Железнодорожном вокзале Самары. Здесь специалисты Управления отвечают на вопросы, связанные с потребительским рынком товаров и услуг, и в случае необходимости оказывают правовую помощь. На стендах размещены буклеты с информацией о соблюдении прав потребителей в различных сферах деятельности. Печатная продукция разработана на русском и английском языках - специально для удобства иностранных гостей чемпионата мира по футболу.

В то же время в надзорном ведомстве сообщают, что за получением консультации потребители могут обратиться в отдел защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Самарской области по адресу: город Самара, ул. Мориса Тореза, 155 или в консультационный центр для потребителей ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Самарской области" по адресу: Самара, проезд Митирева, 1.

Также в период проведения чемпионата мира c 15 мая по 15 августа 2018 года для консультации по вопросам прав потребителей организована работа Единого информационного центра Роспотребнадзора по телефону 8-800-555-49-43. Специалисты Управления готовы оказать консультационную помощь обратившимся по вопросам проведения чемпионата на русском, английском и китайском языках.