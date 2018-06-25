В день игры России и Уругвая скоростные суда между Самарой и Тольятти будут ходить в усиленном режиме

Самарское речное пассажирское предприятие сообщает, что 25 июня 2018 года рейсы на скоростной линии Самара - Тольятти будут выполняться по расписанию воскресенья, то есть три раза в день.

Соответственно, 26 июня добраться на "Восходе" из Тольятти в Самару можно будет по стандартному расписанию понедельника.