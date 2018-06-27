Как не подорвать здоровье, находясь на рабочем месте в 30-градусную жару

Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики рекомендует работодателям организовать особый режим труда и отдыха работников в условиях экстремально высоких температур.
В Самарской области установилась высокая температура воздуха и, по прогнозам синоптиков, такие погодные условия продержатся еще как минимум неделю. Между тем, как отмечают в Минтруда, работа в нагревающем микроклимате приводит к ухудшению самочувствия, снижению производительности труда, и даже может быть причиной нарушения состояния здоровья.
"В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников, — заявляют в ведомстве. — Одним из способов уменьшения термической нагрузки на организм работника может быть снижение продолжительности ее воздействия".
В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) может быть ограничено величинами, приведенными в таблице.
В Минтруда отмечают, что в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодатель вправе установить в кабинетах работников системы местного кондиционирования воздуха, организовать помещения для отдыха и т. д. При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой (повышенная температура, использование спецодежды из воздухо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к повышению температуры тела до 38°C и выше, необходимо обеспечить медицинский контроль за работающими в течение всей рабочей смены. При этом в помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека, температуру воздуха следует поддерживать на уровне 24-25 °C. Это условие необходимо соблюдать чтобы избежать переохлаждения организма вследствие большого перепада температур.
Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:
— В случае уменьшения продолжительности смены оплата труда за время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Ее размер составляет не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.
Последние комментарии
Если выбирать интеллектуальный спорт, то лучше заниматься игрой Го. Это сбалансированней чем шахматы для развития логики и образного мышления. В Самаре вроде есть клуб Го.
Лучше начинать учиться с первого класса, потому как в старших уже не до этого, а музыкалку оканчивают к восьмому классу, - многие бросают из-за нагрузок, и дети в это время из более "мягкого пластилина" - легче лепить "Кабалевского".