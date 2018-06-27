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Образование и работа

Как не подорвать здоровье, находясь на рабочем месте в 30-градусную жару

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональное министерство труда, занятости и миграционной политики рекомендует работодателям организовать особый режим труда и отдыха работников в условиях экстремально высоких температур.

Фото: Сергей КОКАРЕВ

В Самарской области установилась высокая температура воздуха и, по прогнозам синоптиков, такие погодные условия продержатся еще как минимум неделю. Между тем, как отмечают в Минтруда, работа в нагревающем микроклимате приводит к ухудшению самочувствия, снижению производительности труда, и даже может быть причиной нарушения состояния здоровья.

"В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда работников, — заявляют в ведомстве. — Одним из способов уменьшения термической нагрузки на организм работника может быть снижение продолжительности ее воздействия".

В целях защиты работающих от возможного перегревания время пребывания на рабочих местах (непрерывно или суммарно за рабочую смену) может быть ограничено величинами, приведенными в таблице.

В Минтруда отмечают, что в целях профилактики неблагоприятного воздействия вредных факторов работодатель вправе установить в кабинетах работников системы местного кондиционирования воздуха, организовать помещения для отдыха и т. д. При работе, сопровождающейся существенной термической нагрузкой (повышенная температура, использование спецодежды из воздухо- и влагонепроницаемых материалов), которая может привести к повышению температуры тела до 38°C и выше, необходимо обеспечить медицинский контроль за работающими в течение всей рабочей смены. При этом в помещении, в котором осуществляется нормализация теплового состояния человека, температуру воздуха следует поддерживать на уровне 24-25 °C. Это условие необходимо соблюдать чтобы избежать переохлаждения организма вследствие большого перепада температур.

Ирина Никишина, врио министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области:

— В случае уменьшения продолжительности смены оплата труда за время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 Трудового кодекса РФ как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника. Ее размер составляет не менее двух третей тарифной ставки (оклада, должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя.

Теги: Никишина Ирина Самара санитарные нормы жара работа Трудовой кодекс

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