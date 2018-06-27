В Самаре вводится страховой сбор на перевозку детей на речном транспорте

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и приказом ООО "СРПП" № 01/115 от 30.05.2018 г. с 1 июля 2018 года устанавливается страховой сбор на перевозку пассажиров в возрасте до 5 лет судами ООО "СРПП" в размере
1,5 руб. за одного ребенка.
Напомним, в настоящий момент стоимость детского билета равна половине стоимости полного и варьируется от 35 руб. на линии Осипенко - Зеленая роща до 70 руб. на лини Самара - Зольное. Стоимость проезда на скоростных судах на маршруте Самара - Тольятти для детей не отличается от взрослого билета и равна 500 рублям.
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Забронировали через букинг в мини отеле Боярин койко место за 800 р. Через месяц пришло сообщение от Боярина: Добрый день, уважаемый гость! Связи с проведением Чемпионата Мира по футболу в городе Самаре. Мы приносим свои глубочайшие извинения, но цены все-таки поменялись. На данный момент по вашему бронированию, вы забронировали номера в трехместном номере и двухместном номере Ценовая категория составляет за 1 койку место 8 000 и 9 000 р. В 1 сутки проживания. В эту сумму входит завтраки в виде шведского стола, транспортировка и встреча с Аэропорта туда и обратно. Связи с этим просим вас посмотреть еще и другие возможности по гостиницам и по отелям в г. Самаре. Если вас устраивает наша ценовая категория, то вам нужно будет отменить старое свое бронирования и забронировать по новой цене номер. Мы заботимся заранее об оповещении наших всех гостей. Предупреждаем вас в виде сообщения за 3 месяца вперед. Приносим свои искренние извинения. С уважением к вам Мини – Отель «Боярин».
Дебилы с аэропорта думают только о своем кошельке а не о людях!