В Самаре вводится страховой сбор на перевозку детей на речном транспорте

Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и приказом ООО "СРПП" № 01/115 от 30.05.2018 г. с 1 июля 2018 года устанавливается страховой сбор на перевозку пассажиров в возрасте до 5 лет судами ООО "СРПП" в размере

1,5 руб. за одного ребенка.

Напомним, в настоящий момент стоимость детского билета равна половине стоимости полного и варьируется от 35 руб. на линии Осипенко - Зеленая роща до 70 руб. на лини Самара - Зольное. Стоимость проезда на скоростных судах на маршруте Самара - Тольятти для детей не отличается от взрослого билета и равна 500 рублям.