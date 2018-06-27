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В Самаре вводится страховой сбор на перевозку детей на речном транспорте

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Как сообщает Самарское речное пассажирское предприятие, в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и приказом ООО "СРПП" № 01/115 от 30.05.2018 г. с 1 июля 2018 года устанавливается страховой сбор на перевозку пассажиров в возрасте до 5 лет судами ООО "СРПП" в размере
1,5 руб. за одного ребенка.

Напомним, в настоящий момент стоимость детского билета равна половине стоимости полного и варьируется от 35 руб. на линии Осипенко - Зеленая роща до 70 руб. на лини Самара - Зольное. Стоимость проезда на скоростных судах на маршруте Самара - Тольятти для детей не отличается от взрослого билета и равна 500 рублям.

 

Теги: Самара СРПП тарифы цены пригородные перевозки речной транспорт дети

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