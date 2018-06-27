Домашних питомцев можно будет отправить из Самары в Москву на поезде без сопровождения

С 16 июля перевозить собак, кошек, птиц и других маленьких теплокровных животных (хомяков, морских свинок, кроликов), а также черепах в поездах дальнего следования можно будет без сопровождения владельцев, сообщает пресс-служба РЖД.

Федеральная пассажирская компания запускает новую услугу — перевозку домашних животных без сопровождения владельцев в багажных купе поездов дальнего следования. Оформить такую услугу и перевезти домашнее животное можно будет с 16 июля 2018 года. Сервис заработает в пилотном режиме в 13 поездах АО "ФПК", в том числе в поезде №9/10 Самара-Москва.

Оформить перевозку можно в специализированных багажных кассах. Для этого отправитель заполняет заявление и обязательно указывает фамилию, имя, отчество, номер телефона отправителя и получателя и другую необходимую информацию. Стоимость "билета для питомца" будет зависеть от дальности поездки и составит от 730 рублей.

К перевозке допускаются собаки, кошки, птицы и другие маленькие теплокровные животные (хомяки, морские свинки, кролики), а также черепахи. Животные принимаются к перевозке в клетках. В течение всей поездки животное должно находиться в контейнере в багажном купе. Вместе с питомцем можно отправить в конверте сопроводительные документы (ветеринарный паспорт, метрику, родословную, паспорт), поилку с водой, кормушку и корм, одну игрушку для животного, абсорбент для поддержания надлежащего санитарно-гигиенического состояния в клетке. За состоянием животного во время поездки будут наблюдать проводники пассажирских вагонов.

На станции назначения работники поездной бригады передадут животное получателю, указанному в заявлении, после предъявления им документа, удостоверяющего личность.