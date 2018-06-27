В аэропорту Курумоч впервые встретят широкофюзеляжный Boeing 777 с колумбийскими болельщиками

28 июня в аэропорту Самары впервые совершит посадку широкофюзеляжный Boeing 777-300ER (Extended Range - повышенная дальность), который привезет несколько сотен болельщиков сборной Колумбии.

Как отмечают в пресс-службе аэропорта, прием и обслуживание этого типа воздушных судов стало возможно только после открытия второй взлетно-посадочной полосы. Новый для Курумоча самолет встретят в лучших авиационных традициях — водной аркой на перроне аэропорта.