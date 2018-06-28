16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Что предлагает туристический рынок в наступающем сезоне В Самарской области была зафиксирована рекордная туристическая активность В Самаре мошенники продали гражданам фиктивные туры на 500 тыс. рублей В 2017 году самарцы стали больше путешествовать Самарский аэропорт подвел итоги 2017 года

Отдых за рубежом Отдых

Роспотребнадзор открывает горячую телефонную линию по туристическим услугам за рубежом

САМАРА. 28 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

С 25 июня по 9 июля сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителях при получении туристических услуг.

Телефоны горячей линии Роспотребнадзора: (846) 260-50-25, 260-69-56, время работы с 10 до 16 часов (с перерывом на обед с 13 до 13:45).

Также вопросы можно задать специалистам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по телефонам:

В Самаре — (846) 337-73-93;
В Тольятти — (848) 2- 37-21-71;
В Новокуйбышевске — (846) 35-4-20-38;
В Сызрани — (846) 4-98-61-21;
В Сергиевском районе — (846) 55-2-44-82.

Теги: Роспотребнадзор Центр гигиены и эпидемиологии Самарской области туризм Самара услуги

Последние комментарии

Александр ( 20 ноября 2015 11:05 Пассажиры Курумоча, вылетая в жаркие страны, могут оставлять теплые вещи в аэропорту

Т.е если я лечу семье ( 4 человека ) на 10 дней, то должен оставить 4000 руб. Уж как-нибудь до самолета и трансферного автобуса дотащу !

Ольга Галдина 10 сентября 2014 12:19 Самарцам, купившим туры у "Лабиринта", вернут от 2,8% до 7,6% потраченной суммы

А мы отдали 130 тыс. за поездку в Болгарию для семьи из 2-х взрослых и двух детей. Из них нам вернулись 9700- комиссия турагенства и 7901,25 от компании "ВСК", очень здорово. Вопрос, кто вернет нам оставшиеся деньги, за которые пахали весь год, и кто возместит моральный вред?

Фото на сайте

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Отправляемся в Болгарию за морем и розовым маслом

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Любуемся предрождественской Европой из салона Skoda Rapid 1.6 AT

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Самарские бизнесмены провели бизнес-встречу 5 o'clock Travel

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1