Роспотребнадзор открывает горячую телефонную линию по туристическим услугам за рубежом

С 25 июня по 9 июля сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителях при получении туристических услуг.
Телефоны горячей линии Роспотребнадзора: (846) 260-50-25, 260-69-56, время работы с 10 до 16 часов (с перерывом на обед с 13 до 13:45).
Также вопросы можно задать специалистам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по телефонам:
В Самаре — (846) 337-73-93;
В Тольятти — (848) 2- 37-21-71;
В Новокуйбышевске — (846) 35-4-20-38;
В Сызрани — (846) 4-98-61-21;
В Сергиевском районе — (846) 55-2-44-82.