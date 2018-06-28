Роспотребнадзор открывает горячую телефонную линию по туристическим услугам за рубежом

С 25 июня по 9 июля сотрудники регионального управления Роспотребнадзора и центров гигиены и эпидемиологии ответят на вопросы граждан об актуальной эпидситуации за рубежом, правилах безопасного поведения на отдыхе, а также правах потребителях при получении туристических услуг.

Телефоны горячей линии Роспотребнадзора: (846) 260-50-25, 260-69-56, время работы с 10 до 16 часов (с перерывом на обед с 13 до 13:45).

Также вопросы можно задать специалистам ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" по телефонам: