16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Таинственный покупатель:
Как избежать ошибок при записи ребенка в летний лагерь В центрах продаж и обслуживания Ростелекома теперь доступен электронный софт Как решать сложности, которые возникают при использовании портала государственных услуг В регионе блокируют сайты с запрещенной информацией Почем и какие породы кошек чаще всего продают самарцы в интернете?

Телевидение, связь, Интернет Технологии

Самарцы могут участвовать в создании карты своего города

САМАРА. 28 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 54
Версия для печати

Яндекс выпустил мобильное приложение "Народная карта". С его помощью самарцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя Яндексу снимки улиц. Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах.

Как сообщают в компании, чтобы передавать картографам снимки, можно, например, прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис редактирования карт. Уже сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тысяч любителей картографии. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, вскоре смогут находить другие знаки и дорожную разметку. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать водителям, подсказывая маневры, разрешенную скорость, и находить места для стоянки.

"Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение - это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации, - говорит директор по платформенным решениям геосервисов Яндекса Андрей Стрелков. - В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов".

С помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны — съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тысяч дополнений и уточнений. Скачать приложение "Народная карта" можно в Google Play, а посмотреть скриншоты — на Яндекс.Диске.

Теги: Яндекс.Карты Самара карты технологии

Последние комментарии

Руслан Попов 01 апреля 2016 17:16 Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Подскажите, случаем не знаете как сбросить приставку к заводским настройкам. При подключении не видит подключения к интернету и не могу зайти в меню. Физическая кнопка отсутствует и это я считаю большим минусом. Заранее благодарен за ответ.

Ринат Ахметов 16 июня 2015 22:39 Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Максимально скорость ловил 75,42mbps Ping 27ms На устройстве Samsung Galaxy S4 LTE+ Модель: GT-I9506

Фото на сайте

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интерактивное телевидение 2.0 от "Ростелекома": тестируем ТВ нового формата

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Интернет с большой буквы "G". Тест работы 4G в Самаре - "МегаФон" vs Yota

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1