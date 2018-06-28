Яндекс выпустил мобильное приложение "Народная карта". С его помощью самарцы могут участвовать в создании карты своего города, просто отправляя Яндексу снимки улиц. Так, если запечатлеть недавно появившийся знак парковки, она появится в Навигаторе и Яндекс.Картах.

Как сообщают в компании, чтобы передавать картографам снимки, можно, например, прикрепить смартфон на лобовое стекло автомобиля или велосипед и снять весь свой маршрут: приложение будет автоматически делать снимок раз в одну-две секунды. Фотографии попадут на сервис редактирования карт. Уже сейчас им каждый месяц пользуются более 20 тысяч любителей картографии. Они смогут сравнить снимки с картой и внести в нее изменения.

С помощью компьютерного зрения Яндекс находит на снимках информацию, которую нужно добавить на карту. Сейчас приложение умеет распознавать на фотографиях знаки ограничения скорости и парковок, вскоре смогут находить другие знаки и дорожную разметку. Эти данные будут учитываться при построении маршрутов, помогать водителям, подсказывая маневры, разрешенную скорость, и находить места для стоянки.

"Мы хотим, чтобы обновлять карту было так же просто, как делать фотографии. Новое приложение - это своего рода сканер, который считывает дорожную информацию, необходимую для карт и навигации, - говорит директор по платформенным решениям геосервисов Яндекса Андрей Стрелков. - В дальнейшем с помощью приложения можно будет не только делать снимки, но и указывать шлагбаумы, светофоры и дорожные знаки. А в будущем оно будет учитывать любую информацию — вплоть до вывесок и номеров домов".

С помощью нового приложения Яндекс уже добавил на сервис для редактирования карт 30 млн снимков 30 городов страны — съемки проводили волонтеры и картографы компании. Благодаря этим фотографиям в сетку дорог было внесено 17 тысяч дополнений и уточнений. Скачать приложение "Народная карта" можно в Google Play, а посмотреть скриншоты — на Яндекс.Диске.



