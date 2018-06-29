Ростуризм актуализировал список отелей, завышающих цены во время проведения ЧМ-2018

По состоянию на 22 июня нарушение требований постановления Правительства РФ от 10.02.2016 №89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу 2018" отмечено в семи регионах — Краснодарском крае, Волгоградской, Калининградской, Ростовской области, Республике Татарстан, а также Москве и Санкт-Петербурге.
Больше всего случаев нарушений отмечено в Республике Татарстан (16), Санкт-Петербурге (11), Калининградской (9) и Ростовской (8) областях. Далее следует Москва (4) и Краснодарский край (3). В Волгоградской области выявлено всего одно нарушение.
Общее количество коллективных средств размещения, нарушающих требования Постановления составляет 52, что на 21 больше, чем было выявлено в предыдущий отчетный период. Наибольшее превышение норматива стоимости размещения отмечается на основе данных с сайтов гостиниц — в Краснодарском крае (до 78,2%), на основе данных с сайтов бронирования — в Республике Татарстан (до 2370%) и Ростовской области (до 508%).
Из предыдущей версии "черного списка" в обновленной редакции документа остались 11 коллективных средств размещения: 3 — из Москвы ("La ScaLa Народная", Бутик отель "77 дверей", Отель "Делайт"), 3 — из Санкт-Петербурга ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74"), 3 — из Калининградской области ("United Colors Hostel", "Hostel Amber", "U kota") и 2 — из Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор").
Больше всего нарушений выявлено по гостиницам категории "без звезд". На втором месте трехзвездочные отели. На третьем месте отели категории "две звезды".
За весь период в списке побывали 282 отеля, причем 40 из них не по одному разу. 12 отелей в Москве (Гранд Отель "Белорусская", "Moscow Points Red — October", "CHAR", "Адам", "TIARA ROYAL PARK", "Матрешка", Мини-отель "Loft Hotel "H11", Отель "Ханзер", Гостиница "Уланская" и "АВИТА Красные Ворота", "La ScaLa Народная", и Отель "Делайт"), 7 в Калининградской области ("Hostel & Mini-Hotel", "Лайк хостел", "Hostel Papa House", "Hostel Akteon Lindros", "Бутик Отель "Анна", "United Colors Hostel", "Hostel Amber"), 3 в Санкт-Петербурге ("Антураж", отель "Янина", "Невский 74"), 2 в Ростовской области ("Карс", "Дон-Мажор"), 1 в Самарской области ("ГАГАРИН"), 3 в Волгоградской области ("Lite Hotel", "Юлианна", "Rest House"), 1 в Краснодарском крае ("Декор") — в него попадали дважды (не скорректировали цены после первого предупреждения), 4 гостиницы из Москвы ("Павелецкая площадь", "ПОКРОВКА 6 ОТЕЛЬ", "Маяк", Бутик отель "77 дверей"), 3 в Калининградской области ("Эра Cпа", "Дейма" и "Buen Retiro") и одна в Самарской области ("Купеческий дом") — трижды, 2 отеля в Калининградской области ("Hostel Crown", "Hostel 39 Region") — четырежды. Калининградский отель "U kota" фигурирует в списке уже пятый раз.