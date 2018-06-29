Роспотребнадзор выявил 44 факта завышения цен в самарских гостиницах и хостелах

В целях недопущения фактов несоблюдения обязательных требований, связанных с государственным регулированием стоимости гостиничного обслуживания, за минувшую неделю Управление Роспотребнадзора по Самарской области провело мониторинг 210 средств размещения.

Всего на 28 июня 2018 проанализировано 4705 объектов на предмет соблюдения средствами размещения требований постановления Правительства РФ от 10 февраля 2016 года №89 "О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в городах федерального значения Москве и Санкт-Петербурге и муниципальных образованиях, в которых будут проводиться спортивные соревнования Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года".

Сообщается, что на сегодняшний день возбуждено 44 дела по ст. 14.6 КоАП РФ (завышение регулируемых государством цен), 42 исковых заявления подано в суд. По 17 исковым заявлениям удовлетворены требования Управления о признании действий по завышению цен противоправными и прекращению таких действий. Остальные заявления находятся на рассмотрении.

Региональное Управление Роспотребнадзора просит граждан сообщать о фактах завышения цен на оказание гостиничных услуг. Информацию можно отправлять по почтовому адресу 443079, г. Самара, пр. Г. Митирева, д. 1, либо на электронный адрес sancntr@fsnsamara.ru.