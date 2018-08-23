В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами

С января по июнь 2018 года на территории Самарской области было совершено 283,4 млн безналичных операций с использованием банковских карт. Это на 54% больше, чем годом ранее, сообщает отделение "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сумма операций составила 425 млрд руб., превысив аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 60%. Еще 36,4 млн транзакций на сумму 263,5 млрд руб. пришлись на снятие наличных денег.

В результате по итогам первых шести месяцев 2018 года доля безналичных операций по картам возросла до 89% по количеству транзакций (по данным на 1 июля 2017 - 83%) и до 62% - по сумме (по данным на 1 июля - 52%).

Благодаря тому, что количество электронных терминалов оплаты в магазинах, на автозаправках, в кафе и ресторанах за год увеличилось на 40% и составило 55,4 тыс. штук, доля безналичных операций возросла также и в общем объеме товарооборота: 29% против 23% годом ранее.

Всего по состоянию на 1 июля в Самарской области выпущено 5,6 млн карт, при этом доля активных карт увеличилась по сравнению с первым полугодием 2017 года на 7% и достигла 65%.