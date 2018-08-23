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Банки и вклады Деньги

В Самарской области за год на 54% чаще стали платить картами

САМАРА. 23 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по июнь 2018 года на территории Самарской области было совершено 283,4 млн безналичных операций с использованием банковских карт. Это на 54% больше, чем годом ранее, сообщает отделение "Самара" Волго-Вятского ГУ Банка России.

Сумма операций составила 425 млрд руб., превысив аналогичный показатель первого полугодия 2017 года на 60%. Еще 36,4 млн транзакций на сумму 263,5 млрд руб. пришлись на снятие наличных денег.

В результате по итогам первых шести месяцев 2018 года доля безналичных операций по картам возросла до 89% по количеству транзакций (по данным на 1 июля 2017 - 83%) и до 62% - по сумме (по данным на 1 июля - 52%).

Благодаря тому, что количество электронных терминалов оплаты в магазинах, на автозаправках, в кафе и ресторанах за год увеличилось на 40% и составило 55,4 тыс. штук, доля безналичных операций возросла также и в общем объеме товарооборота: 29% против 23% годом ранее.

Всего по состоянию на 1 июля в Самарской области выпущено 5,6 млн карт, при этом доля активных карт увеличилась по сравнению с первым полугодием 2017 года на 7% и достигла 65%.

Теги: Центробанк РФ платежи банковская карта Самарская область

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О, Скай Вэй как нельзя лучше иллюстрирует данную статью. Чем безумнее его обещания и идеи, тем с большим энтузиазмом несут лохи-"инвесторы" свои деньги в этот "проект". Когда-нибудь про Скайвэй напишут книжку "Как сделать так, чтоб тебя кормили 100 тыс. людей, а тебе за это ничего не было"))

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Что меня поражает в нашем государстве... Государственная машина самым жёстким образом борется с обычными гражданами, воруя у них деньги с помощью эвакуаторов. Естественно "в интересах самих граждан". За н/с даже в тюрьму сажают, хотя в 96% случаев ничего и не нарушено больше... Но если находится, кто реально украл миллиард и более - он становится, видимо, "уважаемым" для властей человеком и его в лучшем случае "пожурят" (как в указанном случае просто признают банкротом без всяких "посадок")

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