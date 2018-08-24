В программе двухдневного мероприятия "Из песков времени в виртуальную реальность", которое прошло 11-12 августа, гости протестировали новый Volkswagen Touareg, приняли участие в гонках по виртуальной трассе в VR-очках, самостоятельно распечатали подарки на 3D-принтере.

Также в списке развлечений гостей - фото с квадрокоптера с мгновенной печатью, 3D-массаж от партнера Yamaguсhi, отдых с угощениями в "Оазисе туарегов" и детская интерактивная зона "Деревня туарегов" с гонками на мини-туарегах.

Новый Volkswagen Touareg будет особо узнаваем на дорогах Тольятти и Самары. Абсолютно новый дизайн, многочисленные инновационные элементы оснащения, такие как активная электромеханическая система компенсации кренов, светодиодные матричные фары IQ. Light, цифровая приборная панель и многое другое.

Познакомиться с новым Volkswagen Touareg можно по адресу:

г. Тольятти, ул. Спортивная, 22. Тел. 8 (8482) 53-77-77

г. Самара, поселок Мехзавод, 24 км. Московского шоссе, 42, стр. 1. Тел. 8 (846) 212-212-2

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