В программе двухдневного мероприятия "Из песков времени в виртуальную реальность", которое прошло 11-12 августа, гости протестировали новый Volkswagen Touareg, приняли участие в гонках по виртуальной трассе в VR-очках, самостоятельно распечатали подарки на 3D-принтере.
Также в списке развлечений гостей - фото с квадрокоптера с мгновенной печатью, 3D-массаж от партнера Yamaguсhi, отдых с угощениями в "Оазисе туарегов" и детская интерактивная зона "Деревня туарегов" с гонками на мини-туарегах.
Новый Volkswagen Touareg будет особо узнаваем на дорогах Тольятти и Самары. Абсолютно новый дизайн, многочисленные инновационные элементы оснащения, такие как активная электромеханическая система компенсации кренов, светодиодные матричные фары IQ. Light, цифровая приборная панель и многое другое.
Познакомиться с новым Volkswagen Touareg можно по адресу:
г. Тольятти, ул. Спортивная, 22. Тел. 8 (8482) 53-77-77
г. Самара, поселок Мехзавод, 24 км. Московского шоссе, 42, стр. 1. Тел. 8 (846) 212-212-2
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Последние комментарии
Добрый день, Вадим я оказалась в той же ситуации хотелось бы узнать как обстоят ваши дела?
Вчера 21.02.2017 купил в АТЦ машину меня обманули и с кредитом и дополнительно на 200тысяч! Если у кого похожая ситуация с этими Атц или может кто что сможет подсказать по этой ситуации выход!Думаю подавать в суд!